Sono state donate al Museo di Arte Sacra le dieci opere di Carlo Carli facenti parte della mostra "Immagine Sacre nella Contemporaneità", terminata domenica 6 agosto. "Aver esposto le mie opere e così proporre un dialogo tra contesti e soggetti diversi ma comuni, e per di più farlo in uno scrigno prezioso come il Museo d’Arte Sacra", è per me motivo di grande soddisfazione, commenta l’artista.