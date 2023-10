Calcio "camminato", Pallavolo, Canottaggio: Sport per tutti a Viareggio

Poteva mancare lo sport, tra le attività progettate dalle associazioni di volontariato? Certo che no. La pratica sportiva, nella sua accezione più bella, non è solo competizione: è socialità, inclusione e crescita personale.

Tra le associazioni che hanno deciso di concentrarsi su questo versante c’è l’Atletico Viareggio, che tramite il finanziamento di ICare ha messo in piedi una squadra di ’calcio camminato’ "che amplia l’offerta sportiva dell’associazione – si legge in una nota – includendo gli sportivi tra i 60 e i 70 anni, che potranno allenarsi con istruttori qualificati. La disciplina, che fa parte degli ’walking sports’, differisce rispetto al futsal per il divieto di correre in avanto e il divieto di contatto: è uno sport sicuro per tutte le età. Le iscrizioni sono aperte e gli allenamenti si terranno il mercoledì e venerdì alle 21 al centro sportivo ’Martini’ in via Filzi. Per informazioni. 392907 4922".

Si terrà questo fine settimana invece la 5ª edizione del "Memorial Eugenio Spadoni", in programma domenica dalle 14 alle 18 al centro polivalente ’Di Trani’ di Torre del Lago. L’hanno organizzata i Donatori di Sangue Fratres ’Massimo Di Trani’ della frazione pucciniana, ma prenderanno parte alla giornata anche Misericordia, Kayak Versilia, Artiglio, Banana Jow negozio solidale, banda Pardini, istituto Gragnani, Oratorio Primavera, Oasi Volley, associazione culturale ’Le nostre radici’, Kentron Dard, Ritmicando e Tigers. "I più piccoli potranno cimentarsi in diverse discipline sportive: pallavolo, calcio, ginnastica ritmica, canottaggio e tiro con l’arco – spiega l’associazione –; saròà inoltre presente uno spazio giochi con area ristoro. E si potrà visionare un’esposizione di lavori prodotti da Eugenio Spadoni, a cui è dedicato il Memorial. La giornata sarà allietata dalla musica della Banda Pardini assieme all’indirizzo musicale del Gragnani".

Nel frattempo, il Circolo Canoa Kayak Versilia ha organizzato il primo trofeo internazionale "Lago di Puccini" su dragonboat, un’imbarcazione di tipo orientale di circa 12 metri con equipaggio di 20 persone: "Una pratica sportiva all’aria aperta e particolarmente socializzante – scrive l’associazione – in cui non è richiesta alcuna specifica capacità fisica e tecnica. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, tempo permettendo, sono aperte le iscrizioni per le escursioni in dragonboat con partenza dal porticciolo di Torre del Lago. Bisogna formare equipaggi da 12 a 20 elementi, quindi è importante organizzarsi. Per informazioni 335611 5107 o via mail a info@ckv.it".