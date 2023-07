Calano i voti della Maturità Così i 100 “pesano“ di più

VIAREGGIO

Maturità senza sconti e gli studenti eccellenti calano. È inutile girarci intorno, l’esame canonico, con le due prove scritte e una commissione mista tra insegnanti interni ed esterni, fa registrare un notevole calo nei voti degli alunni. Complici, sicuramente, anche i due anni passati in didattica a distanza, "che – secondo gli studenti – non ha rappresentato un metodo efficace per l’apprendimento e, anzi, faceva perdere la concentrazione". Il Galilei Artiglio mantiene un numero cospicuo di voti e sono stati assegnati 100 e lode a Matteo Petri (5BCN), Gaia Aresu (5DCV), Sonny Day Bridger (5DCV), Marco Girolimini (5AS), Federico Pagano e Filippo Buzacchi (5Ser). Bravissimi anche gli studenti che hanno raggiunto il 100: Jacopo Viviani (5AS), Tommaso Spinelli (5AS), Sara Ciafardoni e Daniele Ramacciotti, entrambi della 5BS; Lorenzo Pasqualicchio (5ET), Nicolas Frattacci (5BT), Lorenzo Ramacciotti (5AT), Emanuele Cortopassi (5CT), Leonardo Giammattei (5CT), Leandro Lolli (5SER). Marco Magli (5ACN Nautico), Giulio Arrosti, Andrea Giussani e Filippo Landucci della 5Cail, Antonio Di Maria (5Bcn). Al serale dell’Artiglio spicca Daniele Leonori che con 100, a 60 anni porta a casa il suo secondo diploma. Al Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci hanno superato l’esame con 100 e Lode Elisa Pardini della classe 5C e Margherita Zucchelli della 5D; 100100 per Adelmo Luporini (5D), Alessia Benesperi (5C), Marta Cecchini e Viola D’Ascoli entrambe della 5B e Jacopo Marianelli (5H). "Quando ho letto sul tabellone il voto (100 e lode) non ci credevo- ammette Elisa Pardini, 5C allo Scientifico -; ero entusiasta e molto soddisfatta di me stessa perché sono stati 5 anni difficili e impegnativi e vedere quel voto mi ha ripagato di tutto lo sforzo che ci ho messo. Mi mancherà lasciare la scuola, i compagni e i professori che mi hanno accompagnato in questi anni, ma ora devo pensare al mio futuro e impegnarmi per raggiungere i miei obiettivi; vorrei infatti entrare a medicina e anche se la strada è lunga e incerta darò tutta me stessa per cercare di percorrerla al meglio". All’Isi Carlo Piaggia non si sono stati voti con la lode, ma 4 studenti che hanno ottenuto il 100: Margherita Garibaldi (5B Tur), Lucrezia Barsotti (5Lam), Gaia Bernardoni (5BTur) e Martina Amato (5Lam). Ottimi anche i voti all’IIS Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta dove hanno ottenuto 100 Eleonora Bontempi (5CAT), Allegra Profetti (5AAG), Emma Bardazzi (5BL), Luca Beccari e Aurora Ghiselli, entrambi della 5DL. "Questi anni di impegno e dedizione mi hanno concesso questa grande soddisfazione – spiega Eleonora Bontempi della 5Cat -. Il mio sguardo si vede rivolto verso il futuro, all’università di Architettura a Firenze, dove spero di ottenere più nozioni ed esperienze possibili che mi permettano di realizzare quelli che una volta chiamavo sogni e che adesso sono obiettivi, vivere di questa passione, progettare, viaggiare e stabilirmi con una mia impresa nei paesi del nord Europa o in Canada". All’Alberghiero Marconi si sono distinti ottenendo 100100: Asia Palla, Martina Tabarrani, Martina Gonnella, Aurora Marchetti e Margherita Mancino. "Non mi aspettavo di raggiungere un obiettivo così grande – sottolinea Asia Palla della 5 Ros al Marconi -. Il percorso è giunto alla fine e provo tanta malinconia, perché ho conosciuto persone fantastiche, come i professori che mi hanno aiutata nei momenti più difficili e hanno creduto in me fin dall’inizio. Vorrei iniziare l’università di comunicazione e design". Tanti 100 al Chini Michelangelo: Augustin Afatchao, Veronica Lorenzini, Irene Maffei, Chiara Carli, Rebecca Canci (100 e lode), Elena Guidetti, Greta D’Amanzo, Carmine Libroia, Laura Marchetti, Francesco Ceragioli (100 e lode), Sidney Crott, Luca Di Marco (100 e lode), Ludovica Lazzerini, Livia Santanché, Lucrezia Pellegrini, Sibilla Pellegrinetti, Margherita Bacci e Sara Ceragioli entrambe con la lode, Tommaso Pili, Luca Banderuola, Ylenia Marchi, Sarah Krasniqi, Veronica Sbragia e Chiara Silicani (100 e lode).

Eleonora Prayer