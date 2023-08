Cagnetta morta avvelenata a Pietrasanta: "Ero stato minacciato"

Lilly era una vivace Jack Russel di 4 anni che amava scorrazzare nell’ampio giardino di casa, alla Torraccia, insieme a una Yorkshire, sua inseparabile amica. Ma la loro presenza da tempo non era gradita da alcune persone, tanto che il proprietario teme siano state loro ad avvelenarla con sostanze tossiche che le hanno causato un aumento spropositato di glicemia e un blocco renale che purtroppo non gli ha dato scampo. La cagnolina è morta dopo due giorni di ricovero in una clinica veterinaria al Portone. Il suo proprietario, Vitaliano Venturini (nella foto con Lilly), in lista alle recenti elezioni comunali con la lista “Amo Pietrasanta“, si è sfogato sui social: "Lilly è morta avvelenata perché il suo abbaiare dava fastidio. Cinque giorni prima ero stato minacciato da chi mi ha detto che, per questo motivo, avrebbe fatto una ’brutta fine’. Solo una coincidenza? Ho segnalato tutto alle alle guardie zoofile e ai carabinieri. Spero che sia fatta giustizia".

d.m.