Scivola alle Polle di Malbacco, ferita una 22enne

Seravezza (Lucca), 21 agosto 2023 – Grave infortunio alle Polle di Malbacco, le splendide piscine naturali che si trovano nella zona del Pozzo della Madonna a Seravezza. Una donna iraniana di 22 anni è scivolata fino in fondo alla pozza, quindi per circa quattro metri, riportando un trauma cranico non commotivo e traumi agli arti. E' stata quindi accompagnata in codice giallo, con Pegaso 3, all'ospedale di Cisanello.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Querceta, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Stazzema, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino e speleologico toscano.