Bussola story. Il catalogo per raccontarla

Sarà presentato oggi alle 18 a Palazzo Mediceo, il catalogo della mostra “Divismo, spettacolo, cultura. 1950-1980. La Bussola di Sergio Bernardini”, l’esposizione dell’estate versiliese, visitabile sino al 29 settembre. La pubblicazione, a cura di Andrea Tenerini e Alessandro Volpi, ricostruisce in maniera dettagliata la storia di questo iconico locale, la creatività e l’intraprendenza di Sergio Bernardini, la storia di tanti artisti, la società del periodo attraversata dal Sessantotto. Oltre 200 pagine per ripercorrere quegli anni, anche attraverso gli articoli di autori di primo piano come Arrigo Benedetti, Antonio Lubrano, Natalia Aspesi, Dino Buzzati. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì con orario 17-23, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 23. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.