Busà incanta la Milano ’da bere’. Al party della top manager del calcio

La regina del calcio mercato d’Italia ha scelto il top player della musica. Una serata da copertina si è consumata al ristorante I Parioli di Milano dove Stefano Busà _ performer della Capannina di Forte dei Marmi oltre che gettonatissimo nei club e in eventi privati - ha intrattenuto gli ospiti per il compleanno di Marianna Mecacci la manager sportiva più influente che ha radunato il gotha del mondo del calcio e dello showbiz. Al party erano presenti il figlio Christian Comotto, giocatore nelle giovanili del Milan e capitano della nazionale under 17, il compagno François Modesto, ex calciatore francese e direttore tecnico del Monza, il procuratore di calcio Giuseppe Riso, le sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi in arte Le Donatella, il duo musicale lanciato da X Factor, prima del successo all’Isola dei Famosi. Tra i volti noti anche quello di Sandro Tonali (assieme alla fidanzata Giulia Pastore, nota influencer) il centrocampista passato dal Milan al Newcastle con la cifra record di 80 milioni di euro, proprio grazie alla trattativa conclusa da Marianna Mecacci.