Buon compleanno "Oriente" . La copisteria festeggia 65 anni

VIAREGGIO

Giovanna Oriente Balena era una giovane donna viareggina che aveva un lavoro da segretaria e per questo sapeva scrivere bene a macchina. Un’abilità che con coraggio è stata il suo asso nella manica, perché si è trasformata in un’attività in proprio ancora oggi gestita dalla famiglia dove le quote rosa sono state esempio di impegno e cuore. Quella giovane donna, in famiglia nonna Giovanna, il 2 febbraio del 1960 ha inaugurato una delle attività che scrivono ancora la storia della città: la copisteria Oriente, in via Cesare Battisti, a due passi dal Comune. Nello stesso locale di 65 anni fa oggi lavorano Monica, nipote della fondatrice, affiancata dal papà Claudio Gambi (nella foto) 80 primavere all’anagrafe, ma passione e professionalità di un ragazzo. In copisteria quando è necessario dà una mano anche Giovanna Balderi moglie di Claudio e mamma di Monica. La copisteria Oriente domani compie 65 anni di attività che festeggerà lunedì quando dalle 15 aspetta i clienti, per un brindisi e per una stretta di mano. Oriente è il punto di riferimento dei viareggini e non solo dei viareggini. In quel locale è entrato Gaber, Giovanna Nocetti, Marcella Bella, artisti come Giorgio di Giorgio e tanti altri, generazioni di professionisti in tutti i settori, studenti, famiglie. "Mia nonna Giovanna ha scritto a macchina le tesi di studenti oggi professionisti in tanti settori, avvocati famosi, anche di notte perchè il lavoro andava consegnato con massima professionalità e per farlo non c’erano orari", ricorda Monica che da ragazzina è entrata in "bottega".

"Mi sarebbe piaciuto fare la poliziotta, ma ho scelto l’impresa di famiglia. Siamo una famiglia unita. Il pavimento del negozio racconta la storia della città; ci sono passate generazioni e generazioni", dice Monica che lascia trapelare una emozione forte, un battito del cuore.

Cosa è cambiato in questi anni?

"Il lavoro negli anni, direi decenni, si è trasformato. Siamo stati al passo con i tempi per garantire il servizio migliore. Dal ciclostile all’era digitale"

I rapporti con i clienti?

"Abbiamo sempre avuto rapporti ottimi, alcuni sono amici. Un esempio: abbiamo una cliente che ogni anno regala alla figlia il calendario personalizzato e glielo realizziamo noi".

Passione, competenza, voglia di restare sul mercato con le tecnologie più moderne, ma anchegentilezza e pazienza sono gli ingredienti della torta di compleanno di Oriente. E allora auguri sinceri.

maria nudi