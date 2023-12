"Buon compleanno, Maestro". Puccini day per celebrare la nascita

La città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano festeggiano l’anniversario della nascita del musicistao con un grande concerto, Buon Compleanno Maestro, e con il Puccini Day. L’appuntamento è venerdì a Torre del Lago all’Auditorium Enrico Caruso alle 18, con ingresso libero fino ad esaurimento posti e prenotazione obbligatoria. È una data importante e segnata nel calendario della vita culturale di Viareggio e Torre del Lago, che ricorda, ogni 22 dicembre, la nascita, nel 1858, di uno dei più illustri musicisti che il mondo abbia conosciuto, Giacomo Puccini, che a Viareggio e Torre del Lago scelse di vivere e comporre.

Un artista che la città e la Fondazione del Pucciniano celebrano con un concerto ed un programma di grande fascino affidato ad artisti di grande talento, con l’Orchestra del Festival guidati dalla bacchetta di Jan Latham Koening. Valentina Boi, soprano toscana, che è stata recentemente applaudita nel ruolo di Flora Tosca al teatro Marrucino di Chieti in occasione delle rappresentazioni che hanno visto rinnovare la collaborazione tra il Festival Puccini e il teatro abruzzese; Federica Guida, sul palco del Festival Puccini già la scorsa estate per Musetta, e il tenore Vincenzo Toscano, reduce dal successo al Teatro dell’opera di Roma nel ruolo di Cavaradossi, già interpretato anche a Torre del Lago. Ci sarà tanta musica, da Manon Lescaut, l’opera di consacrazione, agli altri capolavori La Bohème, Tosca, Suor Angelica e Gianni Schicci.

L’anniversario della nascita di Puccini sarà anche l’occasione per celebrare la 70ª edizione del Festival, unico al mondo dedicato al grande compositore toscano, e che ha portato a Torre del Lago interpreti, cantanti, direttori e registi che dal 1930 hanno reso omaggio al maestro con incredibili interpretazioni. In memoria di questa storia, durante la serata del 22 dicembre condotta da Daniele Maffesi, sarà consegnato un riconoscimento al regista Giampaolo Zennaro e al soprano Elena Baggiore, protagonisti de La bohème andata in scena 50 anni fa, nell’estate del 1973.

Il Puccini Day prevede inoltre la possibilità di acquistare, solo per quel giorno, i biglietti del prossimo Festival Puccini con uno sconto del 50 %. Il Festival Puccini 2024, con la direzione artistica di Pier Luigi Pizzi, propone un programma che ripercorre il percorso artistico del compositore. Dall’opera d’esordio Le Villi (1884) in dittico con il secondo lavoro di Puccini, Edgar, all’opera di maturità artistica Manon Lescaut (1893) e La Bohème (1896) e Tosca (1900). Fino all’opera senza finale Turandot (1926) con cui Puccini concluse la sua carriera di operista, e la celebrazione dei 120 anni di Madama Butterfly.