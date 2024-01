Buccheri La famiglia ringrazia il reparto delle cure palliative

Domenica si sono svolte le esequie dell’avvocato Corrado Buccheri, che per lunghissimo tempo è stato il legale del Comune. Corrado aveva manifestato i primi sintomi della malattia a inizio dicembre, e dopo gli accertamenti aveva iniziato le terapie. Ma la situazione medica è precipitata in appena una settimana, mentre era assistito all’Ospedale Versilia. I familiari (la moglie Anna e i figli Claudia e Andrea) esprimono un profondo ringraziamento all’équipe della cure palliative dell’Asl, con particolare riferimento al dottor Vincenzo Santoro, ma esteso a tutti i suoi collaboratori; "Le loro qualità professionali ma soprattutto umane sono state per noi e per papà un supporto fondamentale nell’affrontare un evento così imprevisto e critico, e ci hanno consentito di affrontarlo con maggior forza e coraggio".