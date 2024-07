Armani, una boutique a Forte dei Marmi per festeggiare i novant’anni

Forte dei Marmi, 16 luglio 2024 - Re Giorgio festeggia i 90 anni ripartendo proprio dall’amata Versilia. Il Gruppo ha aperto la prima boutique a Forte dei Marmi in via Carducci 16: il nuovo negozio si aggiunge al punto vendita Emporio Armani già presente nella stessa strada.

Per festeggiare l’opening una serata su invito in Capannina con colori imposti nel locale e bodyguard abbigliati secondo un preciso dress code.

Al piano terra la boutique offre abiti, accessori, occhiali donna, i preziosi della collezione di fine jewellery e una selezione di capi e accessori Poldo x Giorgio Armani. Al primo piano è proposta la collezione maschile di abiti e accessori, occhiali e orologi. Gli ambienti sono caratterizzati, alle pareti, dalla carta da parati con l’iconico motivo di palme nei toni del blu e dell’oro.

Lo spazio è punteggiato dai tavoli in metallo color platino con piani in vetro chiaro e da lampade Armani/Casa. Novità in via Spinetti con Swatch inaugura il temporary store con design che richiama le geometrie dello skyline creato dalle iconiche cabine sulla spiaggia, con colori accesi e sgargianti che parlano di freschezza e libertà.

Intanto venerdì scorso ha inaugurato Crazy Pizza di Mr Briatore nell’edificio ex Bread di viale Morin: quell’immobile a lungo corteggiato da Hermès (trattativa ben nota e saltata per le previsioni del piano regolatore) adesso è diventato il tempio della pizza gourmet con una vera corsa in occasione dell’apertura da parte di appassionati del gusto ma anche dei tanti smaniosi di un selfie nel locale così intriso di mondanità.

Ci sarà da aspettare la fine di luglio per il debutto dei rinnovati spazi della Compagnia della Vela: come anticipato l’immobile dell’associazione è l’ultima scommessa dell’imprenditore Pasquale Lanza che proporrà un ristorante vista mare e più servizi per gli appassionati di vela.