"Botteghe storiche. Serve un sostegno"

"Le piccole botteghe sono sempre più in pericolo a rischio e rischiano di sparire nel giro di breve tempo". E’ questo il grido d’allarme di Forza Italia tramite il proprio segretario Vittorio Fantoni e il vicesegretario con delega alle attività produttive Stefano Dalle Mura. "Siamo davvero preoccupati per il piccolo commercio nella nostra città, e sono ormai sempre più frequenti i negozi di prossimità che stanno chiudendo. Per questo chiediamo al Comune di intevenire con urgenza affinché vengano messe in campo iniziative e misure che possano riqualificare la nostra amata periferia". Da qui la richiesta di un incontro con l’assessore Meciani.