Borse lavoro per disoccupati: "Col covid troppi sono in difficoltà"

Sei disoccupato? Ripartirà a breve il progetto “Borse lavoro” che da alcuni anni permette l’inserimento lavorativo di alcuni soggetti in attività socialmente utili. L’opportunità infatti propone la possibilità di svolgere mansioni quali, ad esempio, lavori finalizzati alla pulizia, al decoro urbano, alla vigilanza sulla raccolta e conferimento dei rifiuti nonché sul verde pubblico, a servizi relativi a manifestazioni culturali, ricreative o sportive, al guardianaggio di locali, parchi ed aree pubbliche in genere, consentendo ai lavoratori svantaggiati l’opportunità di compiere un’esperienza di lavoro con un sostegno al reddito.

Il nuovo bando sarà pubblicato il 25 marzo e ci sarà tempo fino al 6 aprile per presentare la domanda per l’assegnazione di borse lavoro che permetteranno a chi si trova in stato di disagio economico di ricevere 400 euro mensili e la copertura assicurativa garantita per un periodo massimo di 6 mesi, anche non consecutivi, in cambio della realizzazione di piccoli lavori di manutenzione e di utilità sociale da svolgere all’interno del territorio.

"Un progetto che questa amministrazione porta avanti con convinzione – afferma Duilio Maggi, consigliere alle politiche sociali - in quanto il perdurare e l’acuirsi della crisi economica ha prodotto effetti preoccupanti sull’occupazione, con fenomeni di disoccupazione crescente fra la popolazione locale, soprattutto sulle fasce sociali più deboli ed in particolare sulle persone svantaggiate". In passato il progetto ha riscosso successo, tanto da convincere l’amministrazione a ripeterlo anche a distanza di poco tempo, destinando apposite risorse ad un’occasione lavorativa che punta ad un reinserimento del circuito occupazionale di tante persone. Potranno presentare domanda per l’assegnazione delle borse lavoro i soggetti che siano in possesso di requisiti requisiti e target anagrafico. Necessario infatti essere residente a Forte dei Marmi da almeno 5 anni o – in alternativa – essere residente nel Comune da meno di 5 anni ma aver avuto la residenza per un periodo, anche non continuativo di almeno 12 anni; essere in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 20mila euro; avere cittadinanza italiana o europea; essere disoccupato; avere compiuto 18 anni e non aver compiuto 67 anni. La modulistica sarà scaricabile dal sito del comune www.comune.fortedeimarmi.lu.it nonché reperibile all’ufficio servizi sociali.