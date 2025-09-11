Borse lavoro, c’è il bando per 500 euro al mese

Pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco di beneficiari finalizzato all’erogazione di Borse Sociali Lavoro, rivolte a cittadini residenti in condizioni di fragilità socio-economica. Le Borse rappresentano uno strumento di carattere socio-assistenziale che, attraverso progetti individualizzati, favorisce percorsi di inclusione, rafforzamento dell’autonomia e dell’autostima, promuovendo al tempo stesso il senso civico e il legame con la comunità. Si tratta di un sostegno economico che non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, ma che si configura come un’opportunità di crescita e responsabilizzazione personale. Potranno accedere all’avviso i cittadini residenti a Forte, disoccupati, con età tra i 18 e i 67 anni, in possesso di un Isee non superiore a 22.000 euro (ridotto a 16.500 euro per nuclei composti da una sola persona). Sono previste, inoltre, modalità di partecipazione per persone con invalidità inferiore all’80% e per persone con disabilità certificata lieve o media, nei limiti indicati dal bando.

L’ammissione all’elenco dei beneficiari avverrà a seguito di colloquio motivazionale e di valutazione del contesto socio-economico. L’attivazione dei progetti, della durata compresa tra 3 e 12 mesi, prevede un impegno settimanale che darà diritto a un contributo economico mensile compreso tra 400 e 500 euro, con copertura assicurativa garantita. Le attività saranno svolte prevalentemente in luoghi e servizi comunali, con finalità di supporto alla collettività. Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune e all’Ufficio Servizi Sociali e Casa, allegando la documentazione richiesta. Le domande saranno valutate da una commissione appositamente nominata. Per maggiori info: www.comune.fortedeimarmi.lu.it