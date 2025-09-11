La parabola del leader
11 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Borse lavoro, c’è il bando per 500 euro al mese

Le Borse Sociali Lavoro sono rivolte ai residenti in condizioni di fragilità sociale ed economica

Pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco di beneficiari finalizzato all’erogazione di Borse Sociali Lavoro, rivolte a cittadini residenti in condizioni di fragilità socio-economica. Le Borse rappresentano uno strumento di carattere socio-assistenziale che, attraverso progetti individualizzati, favorisce percorsi di inclusione, rafforzamento dell’autonomia e dell’autostima, promuovendo al tempo stesso il senso civico e il legame con la comunità. Si tratta di un sostegno economico che non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, ma che si configura come un’opportunità di crescita e responsabilizzazione personale. Potranno accedere all’avviso i cittadini residenti a Forte, disoccupati, con età tra i 18 e i 67 anni, in possesso di un Isee non superiore a 22.000 euro (ridotto a 16.500 euro per nuclei composti da una sola persona). Sono previste, inoltre, modalità di partecipazione per persone con invalidità inferiore all’80% e per persone con disabilità certificata lieve o media, nei limiti indicati dal bando.

L’ammissione all’elenco dei beneficiari avverrà a seguito di colloquio motivazionale e di valutazione del contesto socio-economico. L’attivazione dei progetti, della durata compresa tra 3 e 12 mesi, prevede un impegno settimanale che darà diritto a un contributo economico mensile compreso tra 400 e 500 euro, con copertura assicurativa garantita. Le attività saranno svolte prevalentemente in luoghi e servizi comunali, con finalità di supporto alla collettività. Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune e all’Ufficio Servizi Sociali e Casa, allegando la documentazione richiesta. Le domande saranno valutate da una commissione appositamente nominata. Per maggiori info: www.comune.fortedeimarmi.lu.it

