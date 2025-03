Borse e portafogli “taroccati”: sequestro al Mercato di Forte dei Marmi, foglio di via al venditore

Forte dei Marmi (Lucca), 19 marzo 2025 – Al Mercato di Forte dei Marmi, nella mattinata del 19 marzo, 29 articoli tra borse, portafogli e accessori di noti brand, tutti 'taroccati’, sono stati sequestrati con foglio di via di un anno per il venditore, denunciato a piede libero per detenzione e commercio abusivo di merci contraffatte. Operazione congiunta di Polizia municipale e Polizia di Stato mirata al contrasto del commercio illegale di prodotti contraffatti: durante il servizio, compiuto sia da personale in abiti civili che in divisa, nella zona del mercato è stato fermato un uomo, nato nel 1969 in Senegal, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residente in Spagna, ma con domicilio a Pontedera (Pisa). Dagli accertamenti successivi è emerso che l'ambulante aveva già precedenti specifici per ricettazione e vendita di prodotti a marchio contraffatto.