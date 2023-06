Bon ton in Villa "Così v’insegno le buone maniere"

Il bon-ton è di scena a Villa Bertelli con Emilio Della Fontanazza, (foto) che oggi alle 18 nel Giardino d’Inverno della splendida dimora presenta il libro “Il palcoscenico della marchesa“ OpenOne editore.

Un romanzo-formativo, attraverso aneddoti della famiglia, volutamente romanzati, in cui l’autore viareggino racconta ai piccoli di casa gli insegnamenti della nonna, che non hanno mai conosciuto e che ha impartito a lui quei precetti formativi, imprescindibili per una buona educazione in ogni ambito della vita.

Un galateo che richiama alla memoria il suo illustre predecessore, scritto da Monsignor Della Casa, che con la sua opera ha consacrato alla storia il modello etico ed estetico dell’uomo peraltro non più ristretto all’ambito nobiliare, ma accessibile e imitabile da tutti.

Il libro è stato presentato nella sala stampa della Camera a Roma rientrando nel fuori concorso del Premio Bancarella.

Introduce e modera la presentazione la giornalista Francesca Navari.

Intervengono alla presentazione Riccardo Nerucci magistrato tribunale di Lucca, Fausto Giumetti Università Federico II Napoli, Giulio Veggi dottorando in pedagogia e Diego Bovecchi Editore OpenOne. La presentazione del libro rientra nella vasta attività letteraria promossa da Villa Bertelli.

L’ingresso all’evento è libero, ma è preferibile la prenotazione allo 0584 787251.