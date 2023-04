Bolletta choc a una coppia Gaia: il calcolo è corretto

VIAREGGIO

"Gaia si impegna da sempre a tutelare tutti gli utenti del servizio idrico, in particolare quelli più deboli. L’azienda si adopera per garantire che tutti abbiano accesso a questo servizio essenziale, indipendentemente dalla loro situazione economica o sociale, e si impegna a fornire un servizio trasparente supportando i propri utenti per risolvere dubbi o criticità".

Inizia così la nota con cui l’azienda fornitrice del servizio idrico che in risposta alla coppia viareggina che si è vista recapitare una bolletta per un trimestre da 457 euro. Una coppia che vive in una ’prima casa’ e che non ha figli a carico e che, appunto, nei giorni scorsi, si è vista arrivare un bel salasso.

"Se un utente riscontra un aumento significativo della propria bolletta dell’acqua – sottolinea Gaia nella sua nota –, è importante analizzare il caso specifico per capire le ragioni di questo aumento. Nel caso della bolletta di cui si parla nell’articolo, essa è relativa ad una utenza domestico residente e comprende un periodo di consumi stimati poi ricalcolati sull’effettiva lettura del contatore. Le stime di consumo, in questo caso particolare, sono state più basse rispetto ai consumi reali. Le bollette in acconto sono state comunque calcolate correttamente, seguendo quanto previsto dalla regolazione e secondo le medie storiche di consumo dell’utenza".

Gaia ha contattato l’utente per fornirgli le spiegazioni utili e consiglia, "a lui e a tutti, di comunicare al Gestore i dati aggiornati relativi ai componenti del proprio nucleo familiare, così da vedersi anche applicata la tariffa con gli scaglioni di consumo più corretti e più convenienti".

"In generale – prosegue la nota –, la Società è disponibile al dialogo con tutti gli utenti che dovessero necessitare di chiarimenti, e si impegna a rispondere alle richieste nel minor tempo possibile ai canali di contatto ufficiali: lo sportello e il numero verde 800-223377 . L’azienda riconosce l’importanza di mantenere un dialogo costante con gli utenti per capire le loro esigenze e ascoltare le loro preoccupazioni e promuove attivamente la partecipazione degli utenti ai temi più importanti del servizio idrico, attraverso anche il percorso partecipativo “Trasparenza e condivisione”, on line e accessibile a tutti. Maggiori informazioni sul percorso partecipativo di GAIA all’indirizzo email [email protected]