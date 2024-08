Boehm direttore del Museo Mitoraj. L’architetto scelto dal cda : "Voglio un polo aperto a tutti"

L’architetto Frank Michael Boehm è il direttore del nuovo Museo Mitoraj. Il cda della Fondazione ha infatti ufficializzato l’incarico a Bohem, 57 anni, nato a Brema e noto curatore, architetto ed editore. Il curriculum è nutrito: è stato direttore di Museum Insel Hombroich in Germania (2014-2021), un sito culturale che si estende su una superficie totale di 60 ettari e che combina paesaggio, architettura e arte. È stato curatore della Deutsche Bank Collection Italy a Milano e Roma (2006-2013) e direttore artistico di MiArt Fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano (2011-2012). Ha curato mostre personali di Yuri Ancarani, Vincenzo Castella, Thomas Demand, Jean Fautrier, Terunobu Fujimori, Leiko Ikemura, Koo Jeong-A, Per Kirkeby, Joanna Piotrowska, Remo Salvadori e Ursula Schulz-Dornburg, tra gli altri, e ideato programmi di arti visive e performative, architettura, cinema e musica. Come professore presso la Facoltà di Arte e Design dello IUAV di Venezia ha insegnato Curatela e Exhibition Design (2004-2009). Come architetto, ha creato numerosi spazi per l’arte e vinto premi in concorsi internazionali di architettura.

"Sono molto soddisfatto – evidenza il presidente Sabatiè – per la felice scelta del nuovo direttore della nostra Fondazione Museo Igor Mitoraj che l’intero cda, in assoluta sintonia, ha scelto nella persona del dottor Frank Boehm". "Mi sento estremamente onorato – ha commentato il neo direttore di quello che sarà uno dei più importanti poli espositivi di arte moderna –

di poter sviluppare e presto inaugurare il Museo Mitoraj a Pietrasanta come primo direttore della Fondazione insieme ad un cda eccezionale. Igor Mitoraj è uno dei più importanti scultori degli ultimi decenni, la futura sede museale nell’ex edificio del mercato comunale, trasformato dallo studio di architettura Obr, è uno spazio espositivo ideale. Pietrasanta con le sue numerose fonderie e laboratori è un luogo unico di produzione artistica a livello mondiale. Sarà un grandissimo piacere per me vivere qui e creare un museo per tutti".