Bobo Rondelli. Il concerto per la liberazione

CAMAIORE

“Uno Spettacolo Tremendo!”, il progetto promosso dall’amministrazione comunale di Camaiore per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione della Città, arriva al suo atto finale. Domani in centro storico, in occasione del festeggiamento degli otto decenni dalla Liberazione dai nazifascisti, è stato organizzato un fitto programma, che inizierà, alle 18, con i momenti istituzionali: dalla posa della Corona d’alloro ai Caduti in Piazza San Bernardino per poi spostarsi in Piazza XXIX Maggio, con i saluti delle autorità. A prendere la parola, oltre al Sindaco Marcello Pierucci, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente provinciale di ANPI Filippo Antonini e il Generale del Corpo d’Armata Brasiliano Montenegro Junior. Alle 19.30 il Procuratore Generale Militare Marco De Paolis, il più importante esperto italiano in istruttorie giuridiche sui crimini di guerra nazisti, presenterà, insieme allo storico Paolo Pezzino, il suo libro “Caccia ai Nazisti“, racconto del processo ad oltre 500 criminali di guerra, dando giustizia a chi non ne ha avuta 80 anni fa con la consapevolezza che “il dolore non va in prescrizione”. Alle 20.30 verrà ripercorso, tramite performance artistiche, il racconto fatto nelle sei puntate di podcast “Uno Spettacolo Tremendo!”, uscito in sei puntate durante l’estate nelle maggiori piattaforme di podcasting.

E, dalle 21, spazio alla musicacon Guzzi, cantante locale, e poi con Bobo Rondelli, il celebre cantautore livornese erede storico della chanson d’autore, che porterà il suo “Storie Assurde Tour 2024“.