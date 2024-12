Blues Festival: "Un peccato averlo perso"

"Non so se ci sono responsabilità oggettive e dimostrabili nella fine del Blues festival. Spero solo che qualcosa di ancora più bello possa arrivare a Seravezza". Ettore Neri parla da ex sindaco nell’esprimere amarezza per la scelta degli organizzatori di non fare la kermesse 2025. "Il Blues Festival è nato sotto la mia amministrazione nel 2015 – dice – era direttore delle Terre Medicee Franco Carli, che ringrazio per la competenza mentre Riccardo Biagi era assessore alla cultura. Non abbiamo avuto un grande merito nell’avvento ed esplosione di questo straordinario evento: siamo stati però sempre curiosi e accoglienti riguardo alle proposte che ci venivano fatte e abbiamo trasformato un lurido campo di calcio ricco soltanto di abusi in un luogo ricco di arte e cultura facendolo diventare insieme alla Regione patrimonio dell’Unesco".