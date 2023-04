Binomio nautica ed arte Sanlorenzo si propone come produttore di cultura

Un’importante scelta di carattere artistico e culturale è quella fatta dal cantiere nautico Sanlorenzo. L’azienda ha collaborato nel sostegno a varie iniziative artistiche come avvenuto a Basilea in Svizzera, prendendo parte ad Art Basel, la principale fiera del mercato internazionale d’arte moderna e contemporanea. Dietro l’input del patron Massimo Perotti, è stata creata Sanlorenzo Art, realtà che si pone come vero produttore di cultura e design, per ideare, supportare e diffondere valori dell’arte nel mondo. A Basilea ha presentato l’opera “Tempo Piegato” di Arcangelo Sassolino, uno degli artisti italiani contemporanei di riferimento. Il progetto, concepito appositamente, ed è stato curato da Flash Art, la prima e più importante rivista d’arte contemporanea in Europa. Negli Stati Uniti, a Miami Beach, spazio all’opera “Deep Sky Dark Bright Black &” dell’artista americano Tony Lewis, maestro molto noto, che ha concepito tre nuovi lavori all’incrocio tra semiotica, astrazione e disegno. Lewis usa una matita di grafite e la carta come mezzi privilegiati per tracciare e generare narrazioni linguistiche. Ad Hong Kong, è stato proposto il lavoro di Li Qing, tra i più importanti giovani artisti cinesi, dal titolo “Landscape with Lighthouses”, che porta una nuova luce sul paesaggio marino e sul mondo della navigazione, attraverso lo studio e le diverse prospettive della figura del faro. Sanlorenzo ha affidato i progetti di interior dei propri yacht (arredi e accessori, ma non solo) a firme autorevoli come Rodolfo Dordoni, Citterio Viel, Piero Lissoni (dal 2018 art director dell’azienda), Patricia Urquiola e Studio Liaigre.

Piero Lissoni, tra l’altro, ha realizzato il grande ingranaggio all’interno dell’enorme scultura metallica al Milano Design Week Fuorisalone 2023 che si terrà dal 17 al 26 aprile prossimi.

Intanto, l’azienda ha deciso di sostenere il sistema arte Italia partecipando come main sponsor del padiglione Italia alla 59esima Biennale di Venezia, primo cantiere navale al mondo ad impegnarsi attivamente per promuovere e diffondere l’arte contemporanea. La famiglia Perotti ha inoltre istituito la Fondazione Sanlorenzo, con l’obiettivo di sostenere le isole minori italiane e le comunità che vi abitano, finanziando progetti e iniziative che contribuiscono allo sviluppo socio culturale ed economico.

Walter Strata