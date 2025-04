Bilancio consuntivo 2024. Approvato a maggioranza con un avanzo di 7 milioni: "Siamo un Comune solido"

Il Consiglio comunale ha approvato con 14 voti a favore e 10 contrari, il consuntivo 2024, direttamente illustrato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro. "Questo bilancio è la fotografia di un Comune sano, solido e pronto a investire sul futuro – ha commentato il primo cittadino –. Siamo tra gli enti locali con le migliori performance a livello nazionale per velocità di pagamento e capacità di gestione. Nessun nuovo debito, cassa solida, importanti accantonamenti prudenziali e investimenti realizzati prevalentemente con risorse proprie. Il nostro avanzo sarà impiegato interamente a beneficio della città, senza pesare sulle generazioni future".

Il consuntivo 2024 chiude con un risultato di amministrazione di 127milioni e 140mila euro. Gli accantonamenti sono di 107milioni e 675mila euro "a tutela – ha sottolineato il sindaco – della stabilità finanziaria e per prevenire rischi futuri". Le entrate correnti sono di 64milioni e 453 mila euro, provenienti principalmente da Imu (34,5 milioni), addizionale Irpef (7,1 milioni), imposta di soggiorno (11 milioni) e tassa sui rifiuti (21milioni). Le spese correnti sono d 81milioni e 409mila euro, di cui 17,3 milioni per il personale, 47milioni per beni e servizi e 11milioni per trasferimenti.

Cassa e pagamenti: al 31 dicembre 2024, la cassa comunale registrava 62 milioni e 231 mila euro. "I tempi medi di pagamento – dice Del Ghingaro – sono estremamente rapidi, a conferma della serietà e puntualità nei confronti dei fornitori e l’indebitamento dell’ente si è ridotto drasticamente, passando dagli oltre 83 milioni del 2013 agli attuali 34,7 milioni, grazie a una gestione rigorosa e a una politica di riduzione del debito". Sul fronte dei residui attivi e passivi il sindaco aggiunge: "Si conferma l’impegno a risolvere partite complesse derivanti da gestioni pregresse, senza gravare sulle casse comunali. I numeri parlano chiaro: la nostra Amministrazione ha destinato risorse importanti al sociale, all’ambiente, alla cultura e all’istruzione, collocandoci tra i Comuni con la più alta percentuale di spesa sociale della Regione. Abbiamo speso 18 milioni e 630 mila euro per i servizi sociali, cifra che, rapportata alla popolazione, rappresenta uno dei dati più elevati nella nostra Regione. Per la tutela dell’ambiente sono stati investiti 1 milione e 174 mila euro; per l’istruzione, 3 milioni e 843 mila euro; e per la cultura, 3 milioni e 415 mila euro. Queste sono spese che confermano il nostro impegno nel sostenere il benessere della comunità. Nonostante questi investimenti significativi, chiudiamo il bilancio con un avanzo di 8 milioni di euro, che potremo destinare a ulteriori investimenti a favore della città. Questo è il segnale di una gestione non solo attenta e virtuosa, ma anche politicamente responsabile".

I revisori dei conti hanno espresso un giudizio positivo, rilevando la regolarità della gestione contabile e la solidità dei risultati finanziari. "Il nostro è un bilancio serio, costruito con grande responsabilità, che guarda al futuro. Il comune di Viareggio – ha concluso Giorgio Del Ghingaro - continuerà a investire sul territorio, puntando su opere pubbliche, servizi ai cittadini e progetti strategici, sempre con una gestione oculata delle risorse".