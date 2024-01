BIBLIOTECARIO A LIVORNO

Concorso pubblico, per esami, per l’eventuale assunzione di complessive n° 2 unità, a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale . Scadenza: 12/01/24. https://www.comune.livorno.it/concorsoselezione/procedura-selettiva-pubblica-esami-leventuale-assunzione-tempo-pieno-5

FUNZIONARIO AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto nell’area funzionari ccnl funzioni centrali (ex C1) per personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla Sede dell’Automobile Club Massa Carrara. Scadenza: 11/01/24

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=38051914330e4cc097111243e48763d8

FUNZIONARIO TECNICO COMUNE FIVIZZANO

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) posto di funzionario tecnico. scadenza: 04/01/2024

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=556c4e2c3c31489b8cec7518ced63e66

2 ISTRUTTORI TECNICI COMUNE COREGLIA ANTELMINELLI

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n°2 posti area degli istruttori, profilo istruttore tecnico (ex categoria giuridica C) – a tempo pieno e indeterminato. Scadenza: 04/01/2024

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7348bdb8b1294de7ad2e50ea1ae354ca