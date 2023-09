Biblioteca, via alle iniziative. Eventi per Calvino e Tolkien

Prenderà il via domani la nuova stagione di appuntamenti alla biblioteca comunale. Tra gli appuntamenti anche le celebrazioni per Calvino e Tolkien e il Club del libro, una novità questa che prenderà il via il 13 ottobre e che punterà alla creazione di una vera e propria comunità di lettori, con la particolarità di essere gestita dagli stessi utenti. Il primo appuntamento in calendario è la Bibliotombola: domani alle 21 la sala narrativa, a Palazzo Mediceo, ospiterà questo appuntamento aperto a tutta la famiglia, per trascorrere una serata diversa all’insegna dei libri e della lettura. La biblioteca comunale, di recente beneficiaria di un contributo ministeriale di 8.500 euro per l’acquisto di nuovi testi, si propone come motore della conoscenza attraverso particolari abbinamenti come quello del Caffè letterario promosso con l’Istituto alberghiero di Seravezza. Ci saranno poi laboratori di promozione della lettura per le scuole materne, “I nonni raccontano” con la professoressa Anna Guidi che porterà nelle scuole primarie storie e leggende versiliesi; per i più piccoli, sotto i tre anni, rimane il progetto Nati per leggere. Due i focus nel nuovo calendario, uno dedicato a Italo Calvino per i 100 anni dalla nascita e uno per i 50 anni dalla morte di J. R. R. Tolkien, attraverso diverse iniziative che saranno presentate di volta in volta.