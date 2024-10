Biblioteca comunale. Da lunedì il trasloco

La biblioteca Lorenzo Quartieri si prepara ai lavori di messa a norma antisismica e propedeutici alla sistemazione successiva dei piani superiori della struttura. Da lunedì saranno avviate le operazioni necessarie al trasferimento temporaneo della biblioteca e di tutti i servizi che andanno ad occupare il primo piano di Villa Bertelli e che riapriranno al pubblico sabato 26 ottobre. Pertanto da lunedì la sede di Palazzo Quartieri resterà chiusa al pubblico per permettere gli spostamenti. Come già annunciato lo stabile sarà interessato dai lavori di consolidamento e messa norma necessari al raggiungimento di un coefficiente di vulnerabilità sismica secondo la normativa vigente. Gli stessi interventi, che avverranno senza modifiche sostanziali della geometria dell’immobile e con piccole modifiche interne per l’inserimento di elementi strutturali propedeutici alle verifiche sismiche, saranno finalizzati anche alla sistemazione successiva dei piani superiori della struttura.

Gli uffici comunali hanno predisposto una serrata tabella di marcia, in modo da causare minor disagio possibile agli utenti, per il trasferimento della biblioteca che vedrà la collocazione temporanea al primo piano di Villa Bertelli. La biblioteca e tutti i servizi così come sono disposti a Palazzo Quartieri riapriranno al pubblico sabato 26 ottobre. L’amministrazione comunale ha programmato l’orario di apertura continuata dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19 così come richiesto dai ragazzi che frequentano la biblioteca, mentre la domenica le sale lettura saranno aperte dalle 9 alle 13.