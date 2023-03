Bentornata primavera Finalmente si ripianta Trecento nuovi alberi tra i parchi e i giardini

Dopo tanti abbattimenti, si torna a piantare nei parchi e lungo le strade della città. Alberi da frutto, platani, piante da fiore: sono oltre 300 le alberatura acquistate dall’Amministrazione Del Ghingaro per un in investimento totale di 60mila euro divisi in due distinte forniture. Nel dettaglio si tratta di 60 platani, 75 tigli, 20 aceri, 20 bagolari e 20 esemplari di storace. A questi va aggiunta una seconda fornitura di 40 platani, 23 pini, 22 peri, 10 aceri, 16 gelsi ornamentali e 6 alberi da fiore. Le altezze delle piante variano a seconda della tipologia e vanno da 3,50 a 7,50 metri.

"Le piantumazioni – spiega l’amministrazione – seguono un calendario specifico dettato dalle esigenze di ciascuna specie: le piante a messa dimora ad oggi sono 99 platani su viale Cadorna, 6 platani in via Marco Polo, piazza Nieri e Paolini 6 platani e 3 peri, 22 tigli su viale Marconi, 32 piante di varie specie in Pineta lato via Fratti".

E con l’arrivo della primavera è partito anche lo sfalcio dell’erba, le spollonature a bordo strada e le potature degli alberi e delle siepi. Nell’ultima settimana il taglio dell’erba è stato effettuato in piazza D’Azeglio, Largo Risorgimento, piazza Shelley e via San Francesco, stazione e piazza Dante, alla Torre Matilde, lungo il viale Dei Tigli e viale Marconi, al parco dell’Amicizia, in piazza Piave, piazza Caboto e piazza delle Paure. Rimonda e potatura su alberi messi a dimora lungo il viale Capponi, spalcatura delle piante in via dei Lecci, taglio degli oleandri in via Comparini, scovettatura lungo tutta la Passeggiata, dal Principe di Piemonte a piazza Campioni; in via Puccini e Bellini a Torre del Lago. Sono stati ripuliti i giardini della scuola d’infanzia Il Melograno, alle chiese di Don Bosco e Santa Rita, eseguiti taglio e spollonatura lungo viale Puccini, piazza Zappelli, parco Finedil, piazza Murri, e sistemata l’area verde di via dei Comparini.

E’ stato ovviamente sistemato il verde intorno allo stadio Ferracci, in vista della partita inaugurale della Viareggio Cup, compreso la potatura di alcuni pini e rimozione di rami scosciati. Ieri gli operai sono al lavoro lungo il viale Einaudi, sul viale dei Tigli e alla circoscrizione Marco Polo.

Red.Viar.