Beni dei bagni incamerati Il caso Agenzia del Demanio

"Stabilimenti balneari, quale futuro?". È questo il titolo dell’incontro in programma questo pomeriggio alle 17 all’interno dell’Hotel Palace di Viareggio. Una assemblea a carattere regionale organizzata dal Sib, il sindacato dei balneari che fa parte del Sistema Confcommercio, che prende spunto dalla recentissima decisione dell’Agenzia del Demanio della Toscana di avviare le procedure per l’incameramento delle strutture inamovibili degli stabilimenti balneari, previsto dall’articolo 49 del Codice della Navigazione. L’assemblea di questo pomeriggio andrà a discutere di cosa questo comporterà in concreto per le imprese balneari e quali siano le azioni sindacali da poter intraprendere. Previsti gli interventi del presidente nazionale del Sib Antonio Capacchione, della presidente regionale Stefania Frandi e del presidente per le province di Lucca e Massa Carrara Luca Petrucci. "Siamo di fronte a una iniziativa pericolosissima, illegittima e intempestiva da parte dell’Agenzia del Demanio – affermano Frandi e Petrucci –: appena poche settimane fa una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito come l’applicazione della direttiva Bolkstein sia subordinata all’effettiva scarsità di risorse che solo una mappatura delle spiagge ad oggi inesistente può sancire. Il Governo si sta attivando proprio in questo senso ed ecco perché questa improvvisa accelerazione da parte dell’Agenzia del Demanio appare al di fuori di ogni logica ed ecco perché il nostro sindacato è pronto ad opporvisi con fermezza". "Ancora una volta – concludono Frandi e Petrucci – gli imprenditori balneari si ritrovano in balia del primo solerte funzionario che si affretta ad applicare una normativa ormai obsoleta e in dichiarata fase di riforma. Il Governo intervenga con urgenza per fare chiarezza e risolvere una volta per tutte un problema la cui soluzione è ormai divenuta improcrastinabile". E proprio su quanto sta avvenendo con l’agenzia del Demanio , i parlamentari Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, Chiara Tenerini e il senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato hanno presentato un’interrogazione ai minister dell’Economia e delle Finanzne e a quello delle Infrastrutture dei Trasporti.