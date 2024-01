Befana di paura a Strettoia. Giovane faccia a faccia con i ladri: "Minacciato con un cacciavite"

PIETRASANTA

Ladri in azione in Versilia nel giorno dell’Epifania. Questa volta erano anche armati, ma non sono riusciti a portare a termine i furti perché i cittadini si sono fatti trovare preparati e non hanno potuto fare altro che darsi alla fuga. Mai come in questo periodo vengono segnalati furti nelle varie località versiliesi. A farne le spese, ancora una volta, sono gli abitanti di Strettoia una frazione che dal 19 dicembre è presa di mira dai “topi d’abitazione”.

Sono le 18.10 quando scatta l’allarme della prima abitazione in via Cafaggio appartenente ad una famiglia che in quel momento non era in casa, sono stati avvisati i vicini che sono entrati nel giardino e sono riusciti a far scappare i malviventi. Dopo una decina di minuti i soliti ignoti hanno provato a mettere a segno un altro colpo in una casa in via dei Gigli, la strada parallela al Cafaggio. Anche qua però non sono riusciti a portare a termine il furto e sono stati costretti a fuggire. Da qui la notizia vola di bocca in bocca, anzi di chat in chat e giù con una raffica di segnalazioni per mettere in guardia gli abitanti: "Attenzione – scrivono sui social –, hanno appena tentato di entrare in casa di mio padre, zona Cafaggio". "Hanno provato ad entrare anche in una casa in via Bonazzera, ci sono i carabinieri che girano". "Ho appena saputo che stavano per entrare dai miei vicini, ma li hanno fatti scappare".

"Da mio babbo, appena si sono affacciati nella sua proprietà, sono stati visti attraverso le telecamere. Sono fuggiti immediatamente spaventati dalle urla. Fortunatamente proprio in quel momento le persone che erano all’ interno dell’abitazione stavano visionando le telecamere". "Dai miei vicini è suonato l’allarme perimetrale e poi quello sulla porta, noi siamo intervenuti subito e li abbiamo fatti scappare".

"Anche in via Pucci alle 19 hanno tentato il furto ma gli è andata male". "Di fronte alla porta dei miei vicini, la stessa che i ladri hanno forzato, abbiamo trovato due legnetti posizionati come se fosse una freccia, probabilmente era un segnale".

"Alle 19 erano in casa mia – racconta un ragazzo -: due uomini vestiti in nero con un accento dell’est. Mi hanno minacciato con due armi appuntite e successivamente mi hanno lanciato un vaso e sono scappati. Durante la fuga hanno anche scagliato una pietra sul parabrezza di una macchina, distruggendolo".

"Non ce la facciamo più – ammettono i residenti di Strettoia –, non riusciamo più a vivere serenamente da quasi un mese, non dormiamo e viviamo con l’incubo costante che da un momento all’altro possano entrare nelle nostre case. Abbiamo fatto denunce e segnalazioni, ma come è possibile che nessuno riesca ad acciuffare questi malviventi? Chiediamo maggiori controlli e – concludono – pretendiamo che la nostra sicurezza sia tutelata".

Eleonora Prayer