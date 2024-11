La guerra legale per il Bayesian, accuse dal New York Times. La replica: “Tutto falso”. I dettagli della contestazione

Viareggio, 8 novembre 2024 – The Italian Sea Group (Tisg) che fa capo all’imprenditore Giovanni Costantino e detentore del marchio Perini dopo il fallimento del colosso della nautica viareggina, ribadisce l’inaffondabilità dello yacht griffato Perini Bayesian inabissatosi la scorsa estate per cause ancora in corso di accertamento. Lo fa all’indomani in cui il prestigioso New York Times propone una ricostruzione diversa secondo cui possibili difetti di costruzione possano essere stati all’origine del naufragio. Ricostruzione smentita da Tisg che ha dato mandato ai propri legali di di agire nei confronti del quotidiano della Grande Mela per un articolo pubblicato lo scorso 31 ottobre che secondo Tisg “Riportava una narrazione sull’affondamento del Bayesian, del tutto priva di consistenza tecnica, per altro tacendo la fonte che, se realmente qualificata, non avrebbe avuto problemi a essere citata”. Vediamo i dettagli della contestazione, partendo dal presupposto che lo yacht fu costruito da Perini e che Tisg ha rilevato il cantiere dopo il fallimento del 2021. Pertanto non può quindi in alcun modo essere considerata responsabile di qualsiasi accadimento eventualmente riferibile all’affondamento; ma l’azienda intende tutelarsi per il danno di immagine riferibile al brand e alla reputazione di Perini Navi, finora simbolo di perfezione tecnologica e massima espressione della Nautica italiana nel mondo.

La progettazione

Il NYT attribuisce alla scelta progettuale del monoalbero una non documentata instabilità. “Il Bayesian – replica Tisg – pur avendo una curva di stabilità leggermente diversa da un ketch, è comunque pienamente e ampiamente conforme ai criteri di stabilità definiti dalla Maritime Coastguard Agency per le imbarcazioni commerciali a vela”. Il NYT scrive: “Più di una dozzina di architetti navali, ingegneri e altri esperti consultati dal NYT hanno trovato evidenti debolezze nel design del Bayesian che, a loro dire, potrebbero aver contribuito al disastro”.

La replica di Tisg

“Il Bayesian è stato progettato da uno dei più famosi architetti navali del mondo, Ron Holland, mentre non leggiamo alcun nome di a loro dire progettisti che apoditticamente affermano che la barca offre evidenti debolezze”.

Porte e aperture scafo

Il NYT sostiene che possano costituire una debolezza. Tisg invece sottolinea che le porte sono a tenuta stagna come richiesto dalle norme e possono causare allagamenti progressivi solo se lasciate aperte e con angoli di sbandamento superiori a 30°, quindi non possono rappresentare in alcun modo un difetto di progettazione o una debolezza, se azionate correttamente.

Meteo avverso

Con riferimento alle presunte vulnerabilità del Bayesian in presenza di condizioni atmosferiche avverse, Tisg ribatte che eventuali vulnerabilità potrebbero derivare esclusivamente da procedure errate. Tisg sottolinea che tutti i documenti tecnici sono stati controllati e convalidati durante la prova di stabilità a bordo in presenza di periti di classe e di bandiera. La zavorra. Il NYT scrive: “La zavorra sembra essere stata spinta verso la parte posteriore della barca per compensare l’unico, pesante albero più vicino alla parte anteriore, mai visto la zavorra principale utilizzata in una simile tattica di progettazione”. La replica di Tisg: “La zavorra fissa è stata posizionata sulla parte poppiera per bilanciare il peso del singolo albero, spostato più in avanti rispetto agli yacht ketch gemelli. Questa disposizione non ha in alcun modo compromesso l’altezza del baricentro della zavorra fissa su Bayesian, qualsiasi ingegnere navale esperto lo può confermare.

La stabilità

Il NYT dice: “I dati mostrano che la nave a due alberi potrebbe inclinarsi di almeno 10 gradi in più sul suo lato prima di imbarcare quantità pericolose di acqua. I documenti mostrano anche che il Bayesian potrebbe iniziare a imbarcare acqua ad angoli che sembrano violare la soglia di sicurezza stabilita dalla British Maritime and Coastguard Agency”. Tisg contesta fermamente queste affermazioni, “non solo non supportate da dettagli appropriati, ma completamente false. Ancora una volta, ribadisce che lo Stability Booklet è approvato da MCA, quindi pienamente conforme ai regolamenti.

Alla luce di queste e di altre considerazioni tecniche, Tisg ribadisce fermamente l’inaffondabilità del sailing yacht Bayesian, se condotto correttamente. La società che fa capo all’imprenditore Giovanni Costantino è certa che gli inquirenti italiani che stanno indagando sulla vicenda chiariranno le ragioni dell’ingresso dell’acqua a bordo. La magistratura, al momento, ha iscritto nel registro degli indagati il comandante dello yacht e due membri dell’equipaggio.