Bayesian, “The Italian Sea Group non ha autorizzato l’azione legale”

Viareggio, 21 settembre 2024 – The Italian Sea Group (TISG), nella persona del suo legale rappresentante Giovanni Costantino, smentisce con forza quanto pubblicato oggi sui giornali di QN a proposito di una azione legale a seguito della tragedia del Bayesian. Seppure TISG aveva dato un generico mandato ai legali nominati nell’articolo, nessun legale rappresentante dell’azienda ha esaminato, firmato, né autorizzato alcun atto di citazione. L’azienda prende con forza le distanze da quanto pubblicato e si riserva a sua volta di tutelarsi in tutte le sedi.

————

Prendiamo atto della presa di posizione di The Italian Sea Group. Confermiamo che l'atto per avviare la causa risarcitoria a tutela del marchio Perini - di cui TISG è titolare - è stato depositato in data 20 settembre 2024 presso la cancelleria del tribunale di Termini Imerese da parte dello studio legale BdPmarine&law di Viareggio. Prendiamo atto che TIGS non si riconosce nell'azione risarcitoria promossa dallo studio legale di cui sopra, e come dichiarato non ha autorizzato il deposito.