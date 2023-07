Bandiera Blu, parata in centro Cerimonia per i 33 anni del vessillo

Trentatrè anni di bandiera blu fanno di Forte dei Marmi uno dei comuni più longevi ad aver ottenuto l’ambito riconoscimento. Il vessillo blu conferma anche la particolare attenzione data alle politiche ambientali,dalla buona qualità delle acque di balneazione, i servizi offerti sulla spiaggia ai turisti, nonché una corretta raccolta differenziata, la depurazione delle acque, l’educazione ambientale e la mobilità sostenibile.

Per ufficializzare il riconoscimento, il Comune ha organizzato per mercoledì 12 luglio una serie di eventi per celebrare adeguatamente la presa in carico della bandiera 2023. Gli appuntamenti avranno inizio alle 21 in piazza Dante, dove avverrà la formazione del corteo alla presenza dell’amministrazione, delle forze dell’ordine e a tutti coloro, cittadini e ospiti che vorranno partecipare alla cerimonia. Nella piazza, dopo aver consegnato gli attestati ai partecipanti al corso di surf, avverrà la consegna della Bandiera direttamente nelle mani della famiglia Nardini in modo che possa essere issata nel Parco delle Alpi Apuane domenica 16 luglio alla fortezza di Monte Alfonso proprio per ricordare Giuseppe Nardini, presidente prematuramente scomparso e che sempre ha operato per valorizzare il collegamento mare-monti.

Il momento clou dei festeggiamenti sarà rappresentato dal corteo che sfilerà verso il Pontile, alla cui testa ci saranno i bambini dei centri estivi, che porteranno la maxi bandiera lungo tutto il tragitto, accompagnati allegramente dalla musica della Banda “La Marinara” e dall’esibizione degli Sbandieratori della Contrada “Il Ponte”.

In questa occasione sarà lanciata l’iniziativa "2 milioni di Km" promossa dall’associazione “Dynamo Camp”, evento sportivo non competitivo di raccolta fondi a sostegno delle attività sportive a cui tutti possono partecipare in sella ad una bici, correndo, camminando, giocando a golf o a tennis o qualunque altra attività che regalerà il sorriso a tanti bambini speciali che affrontano ogni giorno la grande sfida di combattere contro malattie gravi o croniche. La cerimonia si chiuderà in cima al Pontile con l’alzabandiera del Vessillo Blu 2023 da parte di un rappresentante dell’Unione Proprietari che suggellerà il momento finale ed emozionante di tutta la serata.