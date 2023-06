Bandi sociali per quasi 2 milioni Destinati agli enti del terzo settore

Manifestazione di interesse per individuare soggetti del terzo settore disponibili alla gestione e all’ attuazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr. E’ quanto si legge nella determina 1042 pubblicata sull’albo pretorio del comune di Viareggio (nella foto l’assessore al sociale Sara Grilli). Sono stati ammessi a finanziamento tre progetti su 6: percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo e stazioni di posta. I progetti hanno un importo totale di 1 milione e 925mila euro: 715mila per il primo, 710mila per il secondo e 500mila per il terzo. I progetti sono stati presentati dal comune di Viareggio in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale Versilia.

Gli enti del Terzo Settore (Ets) che intenderanno manifestare il loro interesse dovranno presentare una candidatura comprensiva di proposta di intervento relativa sia alla gestione dei servizi che alla riqualificazione di immobili. Nella linea di investimento "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" si intende sviluppare 1 gruppo di appartamento da 8 persone sito nel territorio dei comuni della Versilia ad esclusione del comune di Viareggio, "in quanto già presente su questo territorio un immobile di proprietà pubblica destinato alla realizzazione del progetto" si legge nell’avviso pubblico. L’housing temporaneo ha l’obiettivo di proteggere e sostenere le persone e i nuclei in situazione di fragilità, deprivazione materiale o senza dimora. A questo scopo, si prevede l’individuazione di almeno 4 soluzioni alloggiative, 3 da destinare all’housing Led e temporaneo e 1 all’housing first, diffuse sul territorio per un totale di 14 beneficiari (minimo 3 e massimo 6 persone). Anche in questo caso, gli immobili non dovranno essere a Viareggio, per i motivi sopracitati. Per stazioni di posta si intende invece centri servizi e inclusione volti a offrire attività di presidio sociale e socio sanitario di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale e di marginalità anche estrema. I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il 26 giugno esclusivamente via Pec all’indirizzo [email protected] la propria candidatura.

A.G.