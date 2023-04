Banana Joe La bottega equo-solidale

A Torre del Lago troviamo una bottega di commercio equo-solidale che si impegna nella distribuzione dei prodotti di Libera: il “Banana Joe”. Le botteghe di commercio equo garantiscono ai produttori una paga migliore, più stabile rispetto al prezzo di mercato e mettono in stretto contatto produttori e acquirenti. “Banana Joe” è nata con questo spirito nel 2002 in via Marconi per opera di un gruppo di volontari che si sono impegnati per offrire prodotti di cui si conoscano anche gli aspetti solitamente trascurati. Ad esempio la provenienza degli articoli e la storia di coloro che li producono. Tutto questo si basa sulla collaborazione con cooperative che producono in modo etico, rispettando i lavoratori e impegnandosi nella riduzione dell’impatto ambientale. Tra queste cooperative è presente anche Libera Terra, una parte dell’associazione “Libera” che offre prodotti in cui la materia prima è ricavata da territori sottratti alla mafia: olive per l’olio, grano per la pasta, uva per il vino.