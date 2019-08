Torre del Lago, 3 agosto 2019 - Non ce l'ha fatta il piccolo Tommaso Biggio. Oggi pomeriggio all'Opa di Massa, dove era ricoverato da giovedì scorso in gravissime condizioni dopo essere stato trovato privo di conoscenza nella piccola piscina del giardino dell'abitazione di famiglia a Torre del Lago, è morto. Stamani era stata avviata la procedura per accertare la morte cerebrale, nel tardo pomeriggio poi la dichiarazione del decesso. Il tempestivo intervento dei genitori e della zia insieme ai soccorritori aveva permesso, con la rianimazione, che il cuore del bambino tornasse a battere. Poi all'ospedale di Massa i sanitari hanno fatto l'impossibile insieme ai sofisticati macchinari in dotazione per salvare la vita al piccolo, che però purtroppo è deceduto.

La tragedia si è consumata in un giardino di via Fosso Guidario a Torre del Lago, dove il piccolo, 3 anni ancora da compiere, si trovava con la mamma. Erano le 19. E' successo tutto in pochi istanti. Il piccolo Tommaso è andato in giardino, ha salito i tre scalini della piscina ed è caduto dentro.

Quando la giovane mamma si è girata per controllare i suoi bambini si è accorta che il più piccolo non c’era. L’ha chiamato, l’ha cercato. E infine l’ha trovato privo di sensi. Dal quel momento si è subito attivata la macchina dei soccorsi con l'arrivo a Torre del Lago, oltre ai medici del 118, anche dell'elisoccorso Pegaso. Oggi, purtroppo, il drammatico epilogo. I genitori del piccolo hanno dato il consenso all'espianto e alla donazione degli organi.