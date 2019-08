Torre del Lago (Lucca), 1 agosto 2019 - Dramma a Torre del Lago, dove un bambino di due anni e mezzo è gravissimo dopo aver perso i sensi nella piscinetta gonfiabile in cui fino a poco prima stava giocando con altri bambini. Sono stati i genitori del piccolo ad accorgersi di quanto accaduto, poco dopo le 19 di giovedì 1 agosto. Immediato il trasporto all'ospedale di Massa. Il bambino è apparso subito in condizioni molto gravi: era in arresto cardiaco. E' accaduto in un'abitazione di via Fosso Guidario. Immediato l'allarme al 118, che appena arrivato ha iniziato le manovre rianimatorie. L'elicottero Pegaso ha provveduto a portare il bambino all'ospedale massese.

