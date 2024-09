Notte dei falò al Varignano, lievi ustioni per un ragazzo. E’ polemica “Baldorie”

Viareggio, 9 settembre 2024 – Un giovane è rimasto leggermente ustionato ad una coscia in seguito all’accensione della Baldoria, il tradizionale falò che viene appiccato la sera del 7 settembre in occasione della festa della Madonna. È accaduto al quartiere Varignano. Il giovane, un ventenne, è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ai quali sono stati lanciati contro dei petardi. Presenti anche la polizia di Stato e la municipale.

Già il 28 agosto scorso attimi di tensione si erano registrati al Varignano dopo che di prima mattina era stato liberato per sicurezza un campetto in via del Pastore da pancali e altro materiale accatastato in previsione della Baldoria. Secondo le denunce di diversi residenti, infatti, erano stati stoccati non solo legna e pinugliori raccolti in Pineta ma materiali verniciati, bidoni di plastica, (era stato scaricato da un furgone addirittura un divano), che una volta incendiati avrebbero potuto sprigionare sostanze tossiche nell’aria.

Da qui l’intervento delle forze dell’ordine che avevano provveduto alla rimozione. Un intervento non gradito dai giovani del quartiere che quel giorno, diedero fuoco al materiale rimasto in strada e lanciarono sassi all’indirizzo dei vigili intervenuti insieme a due volanti della polizia.

È evidente che negli ultimi anni la tradizione della Baldoria ha perso il significato storico, sia che lo si intenda come ringraziamento alla Madonna per aver fermato la peste, sia come un saluto squisitamente profano all’estate che se ne va. Ormai è diventato un rito completamente diverso in cui tutto è ammissibile. Non solo al Varignano. Anche alla Vecchia Stazione, infatti, dove la Baldoria ha pure avuto il patrocinio del Comune, non sono mancate le polemiche. Oltre ai pancali di legno, infatti, è stato bruciato un manichino e questo ha scatenato una serie di reazioni negative. “Perché a Viareggio – hanno sottolineato diversi lettori – non si scherza con il fuoco. Di vittime ne abbiamo avute fin troppe e non possiamo accettare che si dia fuoco nemmeno a un simulacro. Se dev’essere così meglio finire questa tradizione che non è più tale”.