Bagno comunale. Tariffe stagionali aumentate del 10%

Dopo circa 15 anni di tariffe invariate, sfidando caro-vita e aumento di costi generali, la "Pietrasanta Sviluppo" ha dovuto ritoccare il prezzo di ombrelloni e tende per chi vorrà trascorrere la stagione estiva al bagno "Pietrasanta" di Fiumetto. E come avviene ormai dal 2021, dal 1° marzo sarà già possibile prenotare con la consueta prelazione concessa ai vecchi clienti. Chi l’anno scorso aveva l’ombrellone o la tenda avrà infatti la possibilità di confermare la postazione entro l’11 aprile, poi dal giorno dopo chiunque potrà contattare la patrimoniale del Comune per prenotarsi. A livello di calendario, la stagione sarà compresa tra il 10 maggio e il 14 settembre. "Ma apriremo già il 19 aprile, alla vigilia di Pasqua – spiega l’amministratore unico Pietro Bertagna – visto che tra Pasqua, festa della Liberazione e quella dei lavoratori ci saranno tre ’ponti’ consecutivi e ravvicinati che probabilmente porteranno in spiaggia i primi turisti, oltre ai nostri concittadini".

Lo stabilimento vedrà confermata la sua offerta, fatta di 330 tra ombrelloni e tende, e 14 dipendenti oltre al bar-ristorante gestito dalla "Open service". I prezzi stagionali variano da 1.100 euro (ombrellone e due sdraio) a 2.350 euro (tenda senza cabina). Con la "Sviluppo" che ripartirà dall’ottimo andamento del 2024, concluso con quasi 260 stagionali e un fatturato di circa 500mila euro (il 2-3% in meno rispetto all’estate record del 2023). "Gli ombrelloni stagionali costeranno il 10% in più – conclude Bertagna – e le tende il 7% in più. È la prima volta dopo 15 anni di tariffe invariate: avevamo bisogno di adeguarle anche perché anno dopo anno sono aumentati i costi del personale, dei materiali, del bollette, del demanio e così via. Inoltre, nonostante le incertezze per la Bolkestein, abbiamo risanato il vagone cabine lato Viareggio, bagni e docce, spendendo circa 25mila euro. In ogni modo parliamo di aumenti contenuti dato che siamo rimasti sotto il tasso di inflazione".

Daniele Masseglia