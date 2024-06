I piatti di chef Nobu, i vip, ospiti in total white: Bagno Alpemare, festa esclusiva

Forte dei Marmi, 22 giugno 2024 – Ospiti in rigoroso dress code bianco. Tanti vip e la novità di quest’anno: la presenza dei piatti dello chef Nobu, conosciutissimo brand della ristorazione giapponese che piace ai vip di tutto il mondo.

Questo e molto altro nel party esclusivo che si è svolto al Bagno Alpemare, lo stabilimento balneare di Andrea e Veronica Bocelli. Un appuntamento atteso quello del party in riva al mare, durante il quale è stato dato ufficialmente il via all’estate.

Quattro momenti della festa esclusiva al Bagno Alpemare. In alto a sinistra, Andrea e Veronica Bocelli sul palco durante la serata per celebrare l'inizio dell'estate (Foto Nizza)

Ed è stato spettacolo fin dall’ingresso, dove erano sistemati degli steward vestiti con divise sponsorizzate Cartier. Dentro, durante la festa, tanti intermezzi musicali e non solo. Si è esibita anche la regina del burlesque, Eva La Plume. Erano ottocento circa gli invitati. Tra loro molti volti noti. Per uno stabilimento balneare che è meta di diversi vip durante l’estate.

Padrone di casa Andrea Bocelli: “Un ringraziamento speciale a mia moglie – ha detto Bocelli – perché lei ha messo passione e energie affinché tutto funzionasse bene. Tante persone grazie a questa impresa possono lavorare. Grazie a tutti per essere qui”.

"Accanto alla cucina italiana che abbiamo nel cuore, quest’anno sarà aperto qui anche Nobu – dice Veronica Bocelli – Siamo molto contenti. E’ stata un’iniziativa folle, iniziata pochissime settimane fa, ma come tutte le avventure folli sono quelle che funzionano meglio. Non ho mai preso tanti complimenti per non aver fatto niente”, scherza Veronica Bocelli.

La serata è andata avanti con un vero e proprio show sul palco. Ad esibirsi, tra gli altri, anche Ilaria Della Bidia, che ha da tempo una partnership artistica con Bocelli.

Particolarmente curata la scenografia, con fiori bianchi e piante sulla spiaggia tra i vari gazebo. Ampio il buffet con specialità di mare.