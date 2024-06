L’Alpemare rilancia in gran stile. Tra sushi e bollicine ’preziose’

Che la nuova – e ampliata – stagione dell’Alpemare abbia inizio. Stasera infatti è previsto il cocktail on the beach che andrà ad inaugurare il rilancio di Andrea e Veronica Bocelli dopo l’acquisto dell’adiacente bagno Italia che ha permesso di allargare il fronte spiaggia ma anche i servizi dell’Alpemare a Vittoria Apuana. Dalle 20 sono attesi oltre 800 ospiti per una serata che riserverà sorprese. Dress code imposto ’total white’ con un tocco di Alpemare, cioè ormai l’inconfondibile verde Tiffany che caratterizza cabine e arredi dovrà essere anche sul look degli invitati. Lo stabilimento – che quest’anno ha ricevuto il riconoscimento di miglior beach club d’Italia – promette un ulteriore salto di qualità col raddoppio delle tende da 52 a 110, a cui si aggiungono 5 punti ombra king size da 5 metri x 3 riservati a chi proprio non bada a spese: infatti saranno disponibili a 1200 euro al giorno per un relax ai massimi comfort. Ma la grande novità sarà sul fronte della ristorazione: infatti resterà il punto di riferimento con la cucina tipica italiana che sarà affiancato nientemeno che da Nobu, il prestigioso brand della ristorazione giapponese fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper. Un impero del sushi presente anche all’Arman hotel di Milano.

"Siamo onorati di avere l’opportunità di ospitare l’arte culinaria di Chef Nobu sulle nostre spiagge – dichiarano Veronica e Andrea Bocelli - e di essere stati scelti come luogo ideale per questo incontro tra i raffinati sapori del Giappone e l’eccellenza dell’ospitalità italiana. Il mare è il grande Maestro che avvicina popoli e tradizioni: siamo fieri e felici che venga qui celebrato in uno straordinario viaggio tra storia e innovazione". Il nuovo ristorante, in apertura al pubblico venerdì 28 giugno, offrirà il servizio pranzo, tutti i giorni dalle 12 alle 19. Ogni venerdì sera si potrà partecipare a cene con l’ospite speciale Ben DJ, mentre il sabato le serate saranno accompagnate da performance live di band musicali.

Gli appuntamenti non mancheranno visto che già si sussurra anche di serate con lo champagne griffato Cartier. Gli investimenti proseguiranno e nel 2025 è attesa la piscina.

Francesca Navari