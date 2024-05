Autorità Portuale. Giani ripropone Rosselli segretario generale. Ma il Comune dice "no"

Sembra un déjà vu: l’architetto Alessandro Rosselli è proiettato (di nuovo) verso la segretaria dell’Autorità Portuale. Lo si apprende dalla lettera che il governatore Eugenio Giani ha inviato al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, che lo sollecitava a rispondere alle interrogazioni protocollate dal consigliere della Lega Massimiliano Baldini, a marzo (due mesi fa), proprio sul futuro dell’Ente che, dal 23 maggio 2023, è commissariato. Secondo il presidente della Regione "Permangono infatti sul nominativo proposto (quello di Rosselli) – si legge nella comunicazione – le ragioni che hanno determinato la sua nomina nel 2022, confermate dal lavoro svolto nell’ultimo anno in veste di commissario". Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, però, il 7 maggio ha "confermato il proprio diniego alla proposta avanzata", ha scritto ancora Giani informando i sindaci degli altri comuni interessanti, ovvero Campo nell’Elba, di Monte Argentario e Isola del Giglio.

Come nel Monopoly, dopo aver pescato la carta “imprevisti“, si ripassa dunque dal via. A ricoprire il ruolo di commissario, da ormai un anno, è infatti lo stesso Rosselli, dopo che il Tar su ricorso del comune di Viareggio aveva annullato la sua nomina, fatta sempre dal presidente della Regione nell’aprile del 2022, a segretario dell’Authority, poiché avvenuta senza l’intesa con il sindaco di Viareggio prevista per legge. Per superare il vincolo dell’intesa forte, allora Giani ha modificato la legge. E nel frattempo, tra giugno e luglio scorso, ha presentato due candidati per la guida dell’Autorità: il consulente della Regione per la costa, Alessandro Del Dotto, e il presidente della Cna, Andrea Giannecchini. Per entrambi il sindaco Del Ghingaro ha già contestato la mancanza dei requisiti previsti per la nomina, ma nonostante questo il presidente Giani, forte della nuova legge regionale, adesso si “sente libero“ di procedere con la nomina di Rosselli nonostante il “no“ di Viareggio. E per ufficializzarla attende solo il parere consultivo del Consiglio regionale.