Automobile Club d’Italia. Delegazione viareggina prima per numero di soci

Grande soddisfazione in casa Aci Viareggio. Durante la convention nazionale, infatti, l’Automobile club d’Italia è stata premiata per il secondo anno consecutivo come prima delegazione italiana per numero di soci: conferma del grande radicamento sul territorio. "Per la seconda volta - commentano Luca Sangiorgio e Stefano Lenci, rispettivamente direttore di Aci Lucca e responsabile della delegazione di Viareggio - Aci Viareggio ha realizzato il sogno. Questo risultato è frutto del duro lavoro dello staff e dei tantissimi clienti che di anno in anno confermano la loro fiducia ad Aci".