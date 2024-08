Torre del Lago, autista del 118 picchiato durante un soccorso

Viareggio, 17 agosto 2024 – Ancora violenza nel territorio di Viareggio. La notte tra giovedì e venerdì, secondo quanto si apprende, i volontari della Misericordia di Torre del Lago hanno subito violenza sulla Marina da parte di extracomunitari. I sanitari erano sul posto per soccorrere un uomo, probabilmente ubriaco, ma quando i volontari sono scesi dal mezzo per effettuare il soccorso, l'autista, rimasto da solo a presidiare l'ambulanza, è stato avvicinato da uno straniero.

Lo sconosciuto gli ha chiesto di soccorrere un suo amico e l'autista ha spiegato che erano su un precedente intervento e che lo straniero avrebbe dovuto chiamare il Nue112 per segnalare l'esigenza, dopodiché la centrale unica avrebbe valutato la necessità e eventuali priorità. A questa spiegazione, l'autista è stato colpito con un pugno in pieno volto tirato dallo stesso interlocutore. L'extracomunitario poi è fuggito scagliando un fornellino da campo contro i buttafuori di un locale che erano usciti per difendere i volontari del 118 dall'aggressione. L'episodio è accaduto a Marina di Torre del Lago dove pochi giorni fa due uomini sono stati rapinati mentre lasciavano la spiaggia. Uno è in coma all'ospedale di Livorno dopo esser stato operato alla testa a causa dei colpi ricevuti nella rapina.