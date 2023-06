Attività per tutti i gusti Ecco il programma estivo

Anche quest’anno il Comune ha raccolto tutte le indicazioni relative alle attività educative, laboratoriali, sportive e artistiche promosse tra giugno e settembre per informare le famiglie delle diverse opportunità. "Dall’ambiente, allo sport, all’arte, alla scoperta dle nostro territorio sono tantissime le possibilità – spiega la sindaca Simona Barsotti –; abbiamo chiesto alle varie realtà di fornirci i loro programmi per averli consultabili in un unico calendario di attività da fornire alle famiglie".

Ecco la rassegna. L’associazione Emozionambiente propone campi con pernottamento nelle date 3-7 luglio "Avventure sulle Apuane" (Rifugio Forte dei Marmi; età 11-15 anni); 24-28 luglio "Castelli e laghi misteriosi" (Careggine; età 8-12 anni); 27-31 agosto "Casentino: il bosco incatato" (Casentino; età 11-15 anni); 49 settembre "Sardegna: il signore delle isole" (Sardegna; età 13-17 anni). Info: Bartolomeo 329361 8235; Luana 338881 9301; [email protected] . Natura protagonista con le "Avventure nel Parco" della Lipu: settimane all’insegna della natura per bambini e ragazzi di diverse fasce d’età. I programmi delle attività sono su oasilipumassaciuccoli.org.

Tanto sport con "E...state con noi" dell’Atletica Massarosa: escursioni e attività propedeutiche per vari sport, laboratorio sulla creatività e sull’immaginazione, esperienze divulgative, attività ludiche in inglese, aiuto compiti. L’attività è per 6-13 anni e andrà avanti fino al 1° settembre. Info: Francesca 333 644 4396 e Pierluigi 380 760 0395. Ci si sposta sul lago con "Lagonauti 2023" del Circolo Canoa Kayak Versilia, corso di avviamento a canoa e kayak con indirizzo turistico sportivo. Sotto la guida di tecnici federali e canoisti esperti, si imparerà a muoversi sul lago. Le attività si svolgono a San Rocchino e sono aperte alla fascia 9-15 anni. Info: Stefania 327006 6702.

"Estate in movimento" con la Gyn Planet Ginnastica Artistica: approccio al movimento strutturato in forma ludica per la fascia 2-5 anni alla palestra della scuola elementare di Piano di Conca. Info: Ylenia 349 584 1787; Paola 348 680 8760; avviamento alla ginnastica artistica 5-6 anni (marta 333254 3999; Sharon 392506 5811); e fitness con lezioni di funzionale, total body, step tone, pilates, posturale e step coreografico dai 16 anni in su. Attività anche al Giardino di Manipura per bambini in età prescolare (17, 18 e 19): dal 3 luglio al 4 agosto (lunedì-venerdì 8-16). Info: 353343 3488 o www.ilgiardinodimanipura.it

