Attivato al Sant’Agostino il nuovo defibrillatore donato da "Uniti si può"

La rete dei defibrillatori installati sul territorio comunale cresce ancora grazie al dispositivo inaugurato al Sant’Agostino e donato dall’associazione "Uniti si può-Marco Luisi" (nella foto). Il macchinario salva-vita è stato collocato tra il chiostro e la scala d’ingresso alla biblioteca "Carducci" alla presenza del sindaco Alberto Giovannetti, l’assessore all’associazionismo Andrea Cosci, il consigliere Giacomo Vannucci (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto), che è l’ideatore del progetto "Pietrasanta cardioprotetta" insieme alla "Salvamento Versilia", e i volontari dell’associazione.

"E’ un onore fare questa donazione – dice la presidente Emanuela Luisi – così come vedere il defibrillatore collocato proprio qui, dove si respira l’arte in un luogo, per me, particolarmente caro". Col plauso degli amministratori cittadini: "Siamo davvero grati per questa donazione che ci permette di continuare a lavorare per la sicurezza e la salute di tutti i cittadini e i visitatori di Pietrasanta. Investire nella diffusione dei Dae e nella formazione del personale all’utilizzo di questi dispositivi significa investire nella vita: un grazie anche all’associazione ’Salvamento Versilia’ di Antonio Colonna che ci supporta sia per la parte formativa sia per la corretta manutenzione di queste preziose strumentazioni".

Il progetto conta oggi oltre 40 defibrillatori.