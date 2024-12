Assistenza familiare agli anziani. Via al progetto "Help Service 3". Interventi di sostegno ai bisognosi

Potranno essere presentate fino al 16 dicembre le domande per l’assistenza familiare. Si tratta di un progetto ideato dall’Asl e destinato agli anziani non autosufficienti e a interventi di sostegno alla domiciliarità portato avanti dal distretto Versilia.

I residenti nei sette comuni della Versilia (Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio) hanno tempo fino a lunedì 16 dicembre per presentare domanda di contributo per sostenere il costo di un assistente familiare per anziani non autosufficienti. Tra i requisiti richiesti per fare domanda c’è l’essere residenti nella Zona distretto Versilia, essere una persona con oltre 65 anni, oppure di età inferiore nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento cognitivo che presentino un elevato bisogno assistenziale; avere un Isee per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria inferiore o uguale a 32mila euro e l’assunzione dell’assistente familiare (o “badante”) con contratto di lavoro per un minimo di 26 ore settimanali.

Per beneficiare del contributo economico è necessario compilare la domanda reperibile ai Punti Insieme della Zona distretto Versilia oppure sul sito dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest nella sezione “Bandi e Concorsi”. Tale domanda dovrà poi essere presentata tramite posta elettronica certificata o per raccomandata.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alla presentazione della domanda, alla descrizione della prestazione o alle modalità di accesso al contributo e per ogni altra informazione di dettaglio, si può prendere visione dell’avviso pubblicato nella sezione “Bandi e concorsi” dove è possibile scaricare anche tutta la relativa modulistica.

Il finanziamento per questo intervento di sostegno della domiciliarità è stato erogato sulla base dell’approvazione del progetto "Help Service 3" a valere sull’avviso regionale “Sostegno alle persone con limitazione dell’autonomia e ai loro familiari per l’accesso ai servizi di cura sociosanitari”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, Priorità 3 Inclusione. Il progetto è stato finanziato per un importo complessivo di 1.013.764,71 euro, di cui 456mia euro destinati a questo specifico intervento.