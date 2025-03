Aspettando la Fiera di San Giuseppe. Con animali e mostra di carrozze

Tutto è pronto per la fiera di San Giuseppe, patrono di Querceta, in programma mercoledì 19 marzo. La formula è quella messa a punto l’anno scorso, dopo qualche modifica attuata nelle precedenti edizioni per rendere maggiormente fruibili gli spazi. Le vie del centro (piazza Matteotti, via Federigi, via Don Minzoni, piazza Pellegrini, via Fratelli Rosselli e via Versilia) ospiteranno gli stand. In piazza Matteotti, come già avvenuto l’anno scorso, ci sarà anche la fiera agrozootecnica con area ludico-ricreativa e mostra di carrozze, mentre le aziende agricole e i produttori agricoli avranno il loro spazio espositivo in via Fratelli Rosselli. Nell’area Comid è confermata la Corte dei sapori per quanti amano andare alla scoperta delle tipicità gastronomiche. Confermata anche l’attenzione alle associazioni che saranno in: piazza Donatori di sangue, la piazza vicino alle torri (solitamente utilizzata come parcheggio) e la piazzetta Giò Pomodoro, cui si aggiunge lo spazio attiguo all’ufficio postale.

"Le associazioni sono l’anima del territorio – spiega l’assessore a commercio, fiere e mercati Adamo Bernardi – rivestendo un importantissimo ruolo a carattere sociale. Sulla base di questa convinzione, abbiamo riservato loro spazi adeguati per far conoscere le rispettive attività, anche mediante esibizioni, come faranno ad esempio il Gruppo sbandieratori del Palio dei Micci e il Seravezza Calcio. E poi ci sono le associazioni impegnate nella protezione civile che avranno uno spazio dedicato in piazzetta Giò Pomodoro".

Proprio per rendere maggiormente visibile questa piazzetta, quest’anno i banchi di via Federigi saranno spostati sul lato Massa. Prodotti tipici, artigianato e antiquariato, troveranno posto in via Fratelli Rosselli (tra via Aurelia e piazza Matteotti), via I Maggio e in piazza Pertini dove i lavori di riqualificazione partiranno a fiera conclusa per non arrecare disagi. Ultimo tassello che va a comporre il puzzle della fiera patronale è quello del luna park che diviene il primo in ordine di tempo. Infatti le attrazioni saranno attive a partire da venerdì 14 marzo in piazza Lavoratori del marmo, subito a monte della linea ferroviaria, spazio che si è dimostrato funzionale in quanto strettamente collegato all’area fiera mediante il sottovia pedonale.

Fra.Na.