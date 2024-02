Asilo nido, la prima pietra: "Così potenziamo l’offerta"

Il maltempo non ha permesso la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo asilo nido (sarà costruito in aderenza alla scuola Collodi) che è stata messa simbolicamente in un incontro tra i protagonisti di questa attesa operazione. L’ospitalità è stata offerta dalla dirigente scolastica Silvia Barbara Gori nell’attigua scuola media Pea dove è stato fatto il punto dell’intervento, trattandosi del primo asilo nido del comune, che andrà a completare un vero polo scolastico."Per questo – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini - ho chiamato Bruna Bimbi in persona a compiere questo atto simbolico di posa della prima pietra che rappresenta il traguardo di un’idea pensata davvero tanti anni fa e realizzata, a quel tempo, con mezzi di fortuna". La nuova struttura sarà importante non solo per dare risposta alle famiglie ma anche per far crescere l’intero settore scolastico. "Da una recente indagine – dice l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni – emerge che l’inserimento nel ciclo scolastico del comune anche di un asilo nido, permetterà di offrire una continuità formativa per il potenziamento delle nostre scuole".