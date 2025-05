"Artigianato e scuola". Domani le premiazioni. Versiliesi protagonisti

È in programma domani a partire dalle 9,30 in San Francesco,a Lucca, la premiazione dei migliori elaborati nell’ambito della 45ª edizione del concorso ’Artigianato e scuola’, a cui hanno partecipato 16 scuole primarie, 8 medie inferiori e 9 medie superiori della provincia di Lucca.

Ecco i premiati tra i versiliesi. per le scuole medie inferiori. Sezione "elaborato scritto, grafico, pittorico". Classi prime: 2° premio ad "Ars - l’arte artigianale in immagini e cartapesta" (1C; Armando Sforzi); 3° premio a "Pennelli? No grazie. Arte con... oggetti insospettabili" (1C; Rosso di San Secondo). Classi seconde: 2° premio a "L’artigianato diventa opera d’arte" (2B, 2C; Armando Sforzi); 3° premio a "Architettura e arte" (2A, 2B; Rosso di San Secondo); targa di NoiTv a "Libro pop-up" (Aurora Cerri e Lorenzo Pardini, 2B; Rosso di San Secondo). Classi terze: 2° premio a "L’artigianato rappresentato in arte" (3C; Armando Sforzi); 3° premio ex aequo a "Made love" (Giulia Marchioro ed Emma Poletti, 3B; Armando Sforzi); 3° premio ex aequo a "Versilia sui banchi: la sfida dell’artigianato" (3A, 3B, 3C; Rosso di San Secondo); targa Confartigianato Imprese Lucca a "Artigiani per sempre" (Lorenzo Puccini, 3A; Armando Sforzi). Sezione "multimediale". Classi prime: 1° premio a "Ombre d’ali" (1D, Elpidio Jenco). Sezione "tridimensionale". Classi seconde: 2° premio ex aequo a "Lap-book" (Maria Cristina Marchetti e Lara Corazza, 2B; Rosso di San Secondo). Classi terze: 1° premio a "Pagine che prendono forma: quando la carta prende forma e diventa spazio" (3A, 3B, 3C; Rosso di San Secondo); 2° premio ex aequo a "Studiare il passato per costruire il futuro: dal passato al futuro dell’architettura, con occhi sostenibili e mani da artigiani" (3A, 3B, 3C; Rosso di San Secondo); 3° premio ex aequo a "Palazzo Kinkaku Ji" (Calvano lloyd, 3B; Rosso di San Secondo); targa NoiTv a "Guerra e pace" (Miriam Giovannetti e Viola Ricci, 3B; Rosso di San Secondo). Sezione "tecnologico". Classi prime: targa La nazione a "Ombre d’ali" (1D, Elpidio Jenco). Classi seconde: 2° premio a "Magellano gioco di strategia" (Giorgia Paolini, Elisabetta Neri, Camilla Chilosi e Rocco Ladra, 2A, e Lorenzo Pardini, 2B; Rosso di San Secondo); 3° premio ex aequo a "I colori della natura: manuale di tintura naturale dei tessuti" (2A, 2B; Rosso di San Secondo); 3° premio ex aequo a "Alla ricerca dell’artigiano perduto" (Angelica Bertoni, 2B, Armando Sforzi). Classi terze: 3° premio a "Bibliotech: idee in 3D per la nostra biblioteca. Dall’idea alla stampa: progettare con la testa, costruire con la tecnologia" (classi terze, Rosso di San Secondo).