Arte e creatività viaregina Il Desingn Week di Milano

VIAREGGIO

Ci sarà anche il Carnevale di Viareggio alla più importante manifestazione del mondo dedicata al design, all’italian style e all’innovazione in programma a Milano da domani al prossimo 26 aprile. Oltre 240 eventi nel cartellone del “FuoriSalone” animeranno la Milano Design Week. L’iniziativa, ideata da Gilda Bojardi, direttrice di Interni, che nel 1990 realizzò il primo “FuoriSalone”, si prepara dunque all’appuntamento con una serie di eventi curatoriali ed editoriali.

Interni Design Re-Evolution è il titolo dell’attesissima mostra-evento di Interni per il “FuoriSalone” 2023: oltre 40 architetti di fama nazionale e internazionale hanno dato vita ad altrettante installazioni realizzate in partnership con aziende leader del loro settore per interpretare il tema proposto dal magazine.

Gilda Bojardi, direttrice di Interni che ha fortemente voluto la partecipazione del Carnevale di Viareggio dichiara "sono molto contenta che il Carnevale di Viareggio abbia accolto il nostro invito e sia tra i protagonisti di INTERNI Design Re-Evolution. Per questo ringrazio la presidente Maria Lina Marcucci che con il meraviglioso allestimento creato per l’installazione 100% Pasta ha portato anche a Milano, nella settimana più importante per il design, l’arte e la creatività di uno dei più importanti e spettacolari carnevali d’Europa".

Nello store di Eataly Smeraldo la semplicità autentica di un piatto di pasta al pomodoro con una scenografia aerea realizzata in Cittadella, su progetto di Paola Navone Otto Studio: spaghetti, pomodoro e basilico di grandi dimensioni. C’è questo dietro il concept dell’allestimento di grandi dimensioni 100% Pasta, progetto realizzato nell’ambito di Interni Design Re-Evolution per la Milano Design Week 2023, che accoglierà i visitatori al Teatro Smeraldo, storico edificio degli anni Quaranta, dal 2014 sede di Eataly.

Una scenografia aerea firmata da Paola Navone Otto Studio per Eataly e realizzata dall’artista del Carnevale di Viareggio Luca Bertozzi. Grandi foglie di basilico, giganteschi pomodori rossi, aglio, peperoncino, una cascata di spaghetti. Forchetta, pentolone e scolapasta per preparare e gustare il piatto tipico della tradizione mediterranea. Il tutto realizzato negli hangar della Cittadella del Carnevale e già allestito a Milano pronto per accogliere il pubblico.