Arrivata la carrozzina attesa da sette mesi

Finalmente l’odissea della nuova carrozzina attesa da una ragazza disabile di Camaiore ha trovato la giusta fine: ieri nella tarda mattinata la mamma ha avuto comunicazione che il Centro Ausili aveva ricevuto il via libera per ordinarla alla Ottobock. Una lunga attesa, divenuta davvero insopportabile e alla fine, dopo mesi, il nodo si e’ sciolto. L’Asl, in una nota, spiega l’iter seguito e si scusa parlando di ‘disguido intervenuto tra la fase di accertamento della necessità’ di nuovi ausili e la fase di scelta della ditta fornitrice, dell’acquisizione dei preventivo e dell’invio della documentazione al centro ausili, che tra l’altro ha coinciso con il passaggio dal vecchio al nuovo nomenclatore’. La madre della ragazza aveva fatto la spola da Camaiore al Centro ausili per capire il motivo del ritardo nella consegna, previo ordine alla ditta produttrice, del mezzo dato che quello utilizzato non era piu’ consono alle esigenze della figlia. Tra l’altro il Centro Ausili, secondo l’Asl, da poco riorganizzato con la presenza di un’unita’ amministrativa dedicata, assicura di aver preso subito in carico le prescrizioni non appena ricevute dopo tutti i disguidi occorsi per preventivi, codici degli ordini ed altro.

